Madeira Andebol SAD em Itália para superar-se

Tal como o DIÁRIO destaca hoje numa extensa reportagem na sua edição de papel, o conjunto do Madeira Andebol SAD, inicia esta tarde em Itália, frente ao SSV Brixen, a sua aventura nas provas europeias da temporada, defrontando a partir das 18 horas, o conjunto do Brixen, jogo que é referente à disputa da 1.ª mão, da 3.ª eliminatória, da EHF European Cup.

O 'sete' liderado por Artur Rodrigues, esteve no palco deste encontro onde foi possível realizar uma breve sessão de trabalho.

Todo o plantel está disponível e com muita vontade de superação.