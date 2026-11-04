Selecção com ou sem Cristiano Ronaldo, eis a questão

O próximo episódio do 'caso' Cristiano Ronaldo tem 'estreia' confirmada para sexta-feira, dia em que Jorge Jesus divulga os convocados de Portugal para os últimos dois jogos na fase de qualificação da Liga das Nações de futebol.

Mais de um mês depois de Ronaldo ter abandonado, por decisão própria, o estágio da equipa das 'quinas' em Copenhaga, em 'choque' com o selecionador nacional, Jesus vai anunciar as suas escolhas para os duelos com a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do grupo A4, em que Portugal já garantiu o apuramento para os quartos de final.

As escolhas de Jorge Jesus, e a decisão sobre o retorno do avançado e capitão de 41 anos, serão conhecidas numa conferência de imprensa agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Todas as atenções vão estar viradas para o possível regresso de Ronaldo, recordista mundial de jogos (234) e golos (146) por seleções, jogador que, no dia 30 de setembro, deixou o estágio da seleção portuguesa, em Copenhaga, 24 horas antes do duelo com Dinamarca, que Portugal viria a vencer (4-2), depois dos triunfos com País de Gales (1-0) e na Noruega (2-1), também na Liga das Nações.

Ronaldo foi titular frente ao País de Gales, em Alvalade, e suplente não utilizado na visita a Oslo, na qual esteve a aquecer grande parte da segunda parte. No final desse encontro, o madeirense saiu do relvado visivelmente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos no estádio.

Na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, Ronaldo abandonou mesmo o estágio da equipa das 'quinas', alegando, mais tarde, numa mensagem escrita, que o selecionador lhe faltou à palavra mais do que uma vez.

Ronaldo acabou suspenso por 30 dias e multado em 255 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, castigo que foi recebido pelo mundo fora com espanto e até algum humor, mas a punição termina antes dos próximos jogos da seleção portuguesa.

Fora da 'esfera' Ronaldo, a precisar de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar do grupo, Jesus já sabe que não vai poder contar com Francisco Conceição, que recebeu uma suspensão de três jogos por ter sido expulso frente à Noruega, castigo que foi reforçado pela UEFA devido ao mau comportamento do jogador após ter visto o cartão vermelho.

O lateral João Cancelo, suspenso por uma partida devido a acumulação de amarelos, poderá ser poupado pelo selecionador nacional, enquanto o esquerdino Nuno Mendes está em dúvida, devido a problemas físicos, e abre uma porta a uma possível surpresa nas laterais.

Matheus Nunes, a atuar com regularidade no Manchester City, pode regressar, embora jogue na direita, o que obrigaria a uma possível adaptação de Diogo Dalot ou Cancelo, ou então Jesus poderá mesmo surpreender com uma cara nova.

Gustavo Varela, com 11 golos em jogos no Monza e um dos melhores marcadores em Itália, poderá viver a primeira chamada, numa lista na qual também poderá estar Rodrigo Mora, em grande forma da Roma.

Na defesa, Gonçalo Inácio, sem qualquer minuto no estágio de setembro, poderá ter o seu lugar em risco, com António Silva, titular absoluto no Bournemouth, a poder estar perto do regresso.