Paulo Fonseca pede homenagem a Cristiano Ronaldo e 'oferece' Alvalade

O treinador do Sporting, Paulo Fonseca, pediu hoje uma homenagem a Cristiano Ronaldo, que anunciou o fim do seu percurso na seleção nacional de futebol, e 'ofereceu' o Estádio José Alvalade para a despedida do avançado.

"O Cristiano Ronaldo merece uma homenagem em que se sinta realmente acarinhado por todos nós. Independentemente do que se passou, de que lado é que está a razão, devemos homenagear aquele que foi o melhor jogador português de todos os tempos até ao momento", defendeu o novo técnico dos 'leões', em Alcochete, durante a antevisão ao Sporting-Moreirense.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou na quinta-feira a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os derradeiros jogos na fase de grupos da Liga das Nações.

Hoje, momentos após Jorge Jesus anunciar a sua primeira convocatória sem o jogador formado no Sporting, Fonseca apelou à "responsabilidade" dos portugueses para "forçar essa homenagem" e 'ofereceu' o estádio que projectou Ronaldo para a 'alta roda' do futebol internacional.

"Já agora, por sugestão minha, que nós nunca falámos disso [no Sporting], podia ser no nosso estádio. Acho que é tempo de esquecer as mágoas e estarmos unidos para prestar homenagem a um jogador que merece ser homenageado", vincou.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em Portugal.

No dia 30 de Setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.