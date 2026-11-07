Saúde mental, habitação e solidariedade marcaram mandato da JP Madeira

A Juventude do CDS-PP Madeira destacou, este sábado, no XII Congresso Regional, o balanço dos últimos dois anos de actividade, colocando o foco no crescimento da organização, numa maior presença junto da sociedade civil e numa intervenção política fortemente centrada nos problemas dos jovens madeirenses.

Congresso da JP Madeira destaca crescimento e elege novos órgãos A Juventude Popular da Madeira (JP Madeira) iniciou hoje, no Funchal, o seu XII Congresso Regional, numa reunião que assinala o fim de um mandato de dois anos e inclui a eleição dos novos órgãos regionais.

Coube a Lara Pereira apresentar a prestação de contas do mandato liderado por Leandro Silva, período durante o qual a estrutura reuniu mais de uma centena de registos de actividade e intervenção, entre reuniões, conferências, iniciativas públicas, propostas políticas e ações de proximidade.

A dirigente destacou a reorganização das concelhias de Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava, Ponta do Sol e São Vicente, bem como a entrada de novos militantes em 2025 e 2026 e a participação ativa da JP Madeira nos congressos nacionais da organização.

Entre as principais iniciativas, Lara Pereira evidenciou as Jornadas da Saúde Mental e o ciclo intitulado 'Construir Futuro — Casa, Família e Natalidade', que envolveu dez reuniões com entidades da sociedade civil e culminou numa conferência pública. Questões como a habitação, o emprego, a mobilidade aérea, o ensino superior e os apoios às famílias estiveram no centro da intervenção política da juventude centrista.

O mandato ficou igualmente marcado pela realização de debates dedicados à violência doméstica, à cibersegurança e à economia do mar, a par de várias iniciativas de formação política, atividades desportivas e ações de cariz solidário.

Neste último domínio, a JP Madeira salientou a recolha de cerca de 90 quilos de alimentos para a Associação Presença Feminina, através de um torneio de futsal solidário, bem como o apoio prestado a quatro crianças da Associação Abraço.

A organização conquistou também, por dois anos consecutivos, o Prémio Nacional Nuno Krus Abecasis, enquanto o presidente Leandro Silva foi distinguido com o galardão Ricardo Medeiros, prémios que Lara Pereira associou diretamente ao trabalho colectivo desenvolvido pelos militantes e pelas estruturas concelhias.

"Não foram apenas palavras. Foi presença. Foi trabalho. Foi intervenção", afirmou a dirigente, sublinhando que a actividade da JP Madeira procurou ir além da simples dimensão partidária, traduzindo-se na identificação concreta de problemas e na apresentação de soluções.

Lara Pereira encerrou a prestação de contas defendendo a continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, considerando que a organização chega ao final do mandato com uma presença substancialmente mais consolidada na Região e uma agenda política inteiramente orientada para os desafios das novas gerações.