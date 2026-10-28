Motociclistas madeirenses aceleram pela solidariedade

O Insanos MC Madeira está a promover duas campanhas solidárias na Região Autónoma da Madeira, uma dedicada à dádiva de sangue e outra à recolha de material escolar, procurando reforçar o seu compromisso com a comunidade e com as causas sociais.

A primeira iniciativa integra a acção mundial de dádiva de sangue, promovida pelo Insanos MC a nível internacional, à qual o núcleo madeirense se associa com o objectivo de sensibilizar a população para a importância deste gesto e contribuir para salvar vidas.

Tendo em conta a capacidade limitada do Banco de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o motoclube está a organizar inscrições prévias, permitindo que as dádivas sejam posteriormente agendadas de forma coordenada.

Os interessados podem inscrever-se através do formulário disponível.

Paralelamente, está a decorrer a campanha 'Mochila Solidária', destinada à recolha de material escolar, nomeadamente mochilas, cadernos, lápis, canetas, estojos e outros artigos essenciais.

É contribuir para que mais crianças tenham acesso aos materiais necessários para o seu percurso escolar, promovendo a igualdade de oportunidades e a solidariedade na nossa comunidade Insanos MC Madeira

Através destas duas iniciativas, o Insanos MC Madeira pretende demonstrar que a actividade de um motoclube não se limita ao motociclismo, abrangendo também a intervenção social e o apoio à população.

Em comunicado, a organização considera importante dar a conhecer "o papel que um motoclube pode desempenhar para além do motociclismo, através do envolvimento cívico, da entreajuda e do apoio a causas que fazem a diferença na vida das pessoas".

O motoclube manifesta ainda disponibilidade para apresentar publicamente a sua actividade, os seus valores e o trabalho solidário que desenvolve na Madeira.

"Acreditamos que a comunicação social tem um papel fundamental na sensibilização da sociedade e na mobilização da população para iniciativas desta natureza", refere a organização, apelando à divulgação das campanhas e à participação da comunidade madeirense.