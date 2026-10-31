Jovem de 17 anos suspeito de tráfico de droga detido junto a escola da Marinha Grande

Um jovem de 17 anos foi detido junto da escola onde estuda na Marinha Grande por suspeitas da prática do crime de tráfico de droga após alertas da comunidade escolar, anunciou hoje a Polícia de Segurança Púbica (PSP).

Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP adiantou que, na mesma ocasião, foi identificado um outro jovem, também de 17 anos, por suspeita de consumo de estupefacientes.

"A intervenção policial teve origem em vários alertas transmitidos pela comunidade escolar, que levaram a PSP a reforçar e direcionar o patrulhamento preventivo e dinâmico para as imediações dos estabelecimentos de ensino da Marinha Grande", explicou o comunicado.

Segundo a PSP, no decurso desta atividade, os polícias detetaram, na segunda-feira, um grupo de pessoas "a consumir substâncias estupefacientes na via pública, tendo procedido à respetiva abordagem e identificação".

Na ocasião, foram identificados os dois jovens, ambos residentes na Marinha Grande, sendo que "um deles tinha na sua posse 1,32 gramas de haxixe, enquanto o outro detinha 11,88 gramas da mesma substância, distribuídas por seis saquetas", acabando este último por ser detido em flagrante delito, pela PSP.

O jovem foi constituído arguido e os factos comunicados às autoridades judiciárias, com o processo a prosseguir no Departamento de Investigação e Ação Penal da Marinha Grande.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que o arguido é estudante na escola.

No comunicado, a PSP reiterou "a importância da colaboração entre as forças de segurança, os estabelecimentos de ensino, as famílias e a comunidade local na identificação e prevenção de situações que possam comprometer a segurança e o bem-estar dos jovens".

"Os alertas transmitidos pelos cidadãos e pelas instituições, através dos canais oficiais, constituem um contributo relevante para orientar a atuação policial e permitir uma resposta mais célere e direcionada às situações sinalizadas", acrescentou o comunicado.