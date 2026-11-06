82 acidentes, 18 feridos e oito detidos numa semana

A PSP registou 82 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira, entre 30 de Outubro e 5 de Novembro, dos quais resultaram 18 feridos, sendo 17 ligeiros e um grave. Não houve vítimas mortais, segundo o balanço semanal do Comando Regional da Madeira.

O Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 33 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 17, Câmara de Lobos, com 10, e Ribeira Brava, com nove. Ponta do Sol, Santana e Machico contabilizaram quatro acidentes cada, enquanto Porto Santo registou um. Na Calheta, Porto Moniz e São Vicente não foram assinalados acidentes.

Quanto à tipologia, as colisões foram predominantes, com 48 ocorrências, seguindo-se os despistes, com 26, os atropelamentos, com três, e cinco acidentes classificados como outros.

No âmbito das operações de fiscalização rodoviária, a PSP deteve ainda oito pessoas por crimes rodoviários. Cinco foram detidas por condução sob o efeito do álcool e três por condução sem habilitação legal.