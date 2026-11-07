PJ detém grupo suspeito de introduzir drogas na cadeia de Vale do Sousa

A Polícia Judiciária (PJ) indicou ontem que deteve um grupo, constituído por quatro homens e uma mulher, suspeito de introduzir drogas no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ refere que, através da Diretoria do Norte, desencadeou, na quinta-feira, uma operação que culminou com a detenção de quatro homens e de uma mulher, com idades entre os 17 e os 68 anos, suspeitos de fazerem parte de um grupo que se dedicava à introdução e comercialização de substâncias psicotrópicas no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa".

"A investigação, que contou com a estreita colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, decorria desde o passado mês de maio, altura em que havia sido detida uma mulher, suspeita de entregar produto estupefaciente ao seu companheiro recluso durante o período da visita", explica esta força de investigação criminal.

Segundo a PJ, as diligências realizadas permitiram perceber que esta não havia sido uma situação pontual e que existia um grupo devidamente organizado para introduzir e distribuir as substâncias psicotrópicas na cadeia de Vale do Sousa.

A ação policial, realizada por cerca de meia centena de operacionais da Diretoria do Norte, traduziu-se na realização de buscas, dentro e fora da cadeia, e na detenção do grupo suspeito.

"Entre os vários elementos de prova encontrados foram apreendidas várias folhas de papel impregnado com um canabinoide sintético, com forte poder alucinogénio, substâncias altamente nefastas, mas muito utilizadas pelos consumidores reclusos", lê-se no comunicado.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.