GNR detecta 157 condutores com taxa de álcool superior aos limites legais
Uma ação de fiscalização rodoviária realizada hoje de madrugada detetou 157 condutores com uma taxa de álcool superior aos limites legais, o que representa cerca de 15% dos condutores fiscalizados e efetuou 34 detenções, anunciou a GNR.
Em comunicado, a GNR realça que "aproximadamente um em cada sete" condutores infringia a lei.
A operação da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR efetuou-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, "direcionada para a deteção dos principais comportamentos de risco, com especial incidência na condução sob influência do álcool", tendo decorrido em simultâneo na Autoestrada n.º5 (A5) que liga Lisboa a Cascais, e na Autoestrada n.º28 (A28), que liga Porto a Caminha.
No conjunto das duas ações foram fiscalizados 1.056 condutores, tendo sido efetuadas 32 detenções por condução em estado de embriaguez e outras duas por falta de habilitação legal para conduzir. A GNR efetuou ainda 143 contraordenações.
Na Área Metropolitana de Lisboa foram detetados 100 condutores com excesso de álcool, e na do Porto, 57.
A GNR alerta que "a condução sob influência do álcool constitui um dos principais comportamentos de risco em ambiente rodoviário, comprometendo capacidades fundamentais para uma condução segura, designadamente a perceção, o tempo de reação, a coordenação e a capacidade de avaliação e tomada de decisão" e garante que a UNT "continuará a desenvolver ações especiais de fiscalização nos principais eixos rodoviários".