Mais de 330 detidos em operação europeia contra tráfico de droga e contrabando

Mais de 330 pessoas foram detidas e 7,4 toneladas de cocaína, 710 veículos roubados e mais de dez milhões de cigarros contrabandeados, foram apreendidas numa operação europeia contra a criminalidade transfronteiriça realizada em 26 países, incluindo Portugal.

A operação, denominada "Joint Action Days Mobile 9" e coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) entre 28 de setembro e 09 de outubro, resultou ainda na apreensão de 2.389 quilos de canábis, mais de 44.600 comprimidos de benzodiazepinas, 80 armas de fogo e 3.466 cartuchos de munições, além da identificação de 2.202 migrantes em situação irregular.

Em comunicado, a Frontex detalhou que, durante a operação, os agentes realizaram fiscalizações nas passagens de fronteira, portos e aeroportos, inspecionando mais de 150.000 pessoas, cerca de 130.000 veículos e mais de 39.000 documentos, bem como 2.721 embarcações e 1.393 motores de barco.

As forças policiais de 26 países europeus conseguiram ainda recuperar 34 embarcações e 41 motores roubados, para além de terem apreendido 127 documentos falsificados, mais de 38.000 peças de vestuário e 2.700 perfumes falsificados, bem como dinheiro em numerário não declarado e alegadamente proveniente de atividades criminosas.

Além disso, a Frontex informou que 75 dos casos detetados estavam relacionados com redes criminosas e indivíduos considerados mais perigosos no âmbito da Plataforma Europeia contra as Ameaças Criminosas (EMPACT), o que resultou em 51 detenções na Grécia, Lituânia, Portugal e Espanha.

A operação contou com a participação de 19 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, bem como da Albânia, Espanha, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Suíça.

Entre os casos de destaque, a Frontex explicou que a troca de informações entre as autoridades alemãs e polacas permitiu localizar, perto de Varsóvia (Polónia), um veículo furtado na Alemanha, intercetá-lo e deter o suspeito.

Da mesma forma, a colaboração entre a Sérvia e a Croácia facilitou a recuperação de um outro automóvel subtraído em França, que seguia em direção ao território sérvio.

No porto italiano de Génova, agentes da Frontex, da polícia italiana e da Interpol identificaram dois veículos roubados que seriam levados para a Tunísia com documentos de matrícula falsificados e números de identificação adulterados.

A agência europeia destacou ainda a deteção de uma carta de condução eslovena falsificada num posto fronteiriço na Macedónia do Norte, o que resultou na detenção do condutor e na abertura de um inquérito.

"Um carro roubado pode atravessar várias fronteiras em muito pouco tempo. Se quisermos intercetá-lo, a informação precisa de circular com a mesma rapidez", realçou o diretor executivo da Frontex, o neerlandês Hans Leijtens, que destacou a importância de os agentes de diferentes países partilharem informação e atuarem de forma coordenada.

Leijtens sublinhou que esta operação demonstrou "o que a cooperação pode alcançar" entre dezenas de países e que "a Frontex ajuda a torná-la possível", lembrando também que "são as pessoas em campo que conseguem os resultados".