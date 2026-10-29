Chuva forte e trovoada colocam Madeira sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Costa Sul e as Regiões Montanhosas da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação, por vezes forte, durante a madrugada e a manhã do domingo, 1 de Novembro.

De acordo com os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA, estão previstos aguaceiros que poderão atingir intensidade forte e ser acompanhados de trovoada, sobretudo nas zonas abrangidas pelos alertas.

Protecção Civil alerta para chuva forte e pede reforço das medidas preventivas O Serviço Regional de Protecção Civil está a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira, a partir dos próximos dias, apelando ao reforço das medidas preventivas perante a possibilidade de períodos de precipitação forte.

Os dois avisos são válidos para a madrugada de domingo, dia 1 de Novembro. Entram em vigor à meia-noite e prolongam-se até às 9 horas do mesmo dia.

A previsão de condições meteorológicas adversas recomenda especial atenção por parte da população, sobretudo nas deslocações rodoviárias e nas actividades ao ar livre, particularmente nas zonas mais expostas à precipitação intensa.