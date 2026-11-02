Torneio de bridge angaria quatro mil euros para a Associação dos Dehonianos na Madeira

A solidariedade e a competição estiveram em destaque no Charity Pairs 'ALVD Madeira', disputado este domingo, 1 de Novembro, no âmbito do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira. O torneio reuniu 104 pares, num total de 208 jogadores, e permitiu angariar 3.338,60 euros para a ALVD Madeira - Associação dos Leigos Voluntários Dehonianos – Núcleo da Madeira, montante que a organização decidiu arredondar para quatro mil euros.

Na classificação Este-Oeste, a vitória sorriu à dupla portuguesa formada por António Campos Palma e Andrea Nilsson, que somou 1.728 pontos, correspondentes a 65,16%, a melhor percentagem de toda a competição. René Stienen e Elly Schippers ficaram em segundo lugar, com 62,07%, enquanto Matt Brown e Magnus Spence-Jones ocuparam a terceira posição, com 61,43%.

Na orientação Norte-Sul, o primeiro lugar foi conquistado pelos dinamarqueses Christian Bakke e Christian Lahrmann, com 62,97%. George Schipper e Allie Hoenstok terminaram em segundo, com 62,90%, apenas dois pontos atrás dos vencedores, enquanto Ralf Speckmann e Yasemin Basegmez fecharam o pódio, com 61,84%.

A prova foi disputada em 52 mesas, ao longo de 26 mãos, e voltou a associar a dimensão competitiva do Open Internacional de Bridge da Madeira à angariação de fundos para uma causa social.

A competição prossegue nos próximos dias com os principais torneios de pares e equipas, mantendo na Madeira alguns dos nomes de referência da modalidade a nível internacional.