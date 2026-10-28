Estrelas mundiais no Open Internacional de Bridge da Madeira

A Madeira volta a afirmar-se como um dos grandes palcos internacionais do bridge. A 29.ª edição do Open Internacional de Bridge da Madeira, que decorre entre amanhã e 9 de Novembro, no Funchal, deverá reunir cerca de 900 jogadores, maioritariamente estrangeiros, e 12 árbitros internacionais, consolidando a posição do torneio entre as principais competições da modalidade na Europa.

Entre os nomes de maior destaque desta edição está Zia Mahmood, jogador norte-americano de origem paquistanesa, reconhecido internacionalmente pelo seu percurso competitivo e pela notoriedade que alcançou dentro e fora das mesas de bridge. A sua presença reforça o prestígio de um torneio que, ao longo de quase três décadas, conquistou um lugar de referência no calendário internacional da modalidade.

“A presença de Zia Mahmood na Madeira é uma enorme mais-valia para o evento, que ganha visibilidade internacional e eleva o patamar competitivo do torneio”, sublinhou Miguel Teixeira, presidente da Associação de Bridge da Madeira (ABM), durante a conferência de imprensa de apresentação, realizada esta quarta-feira, no hotel VidaMar, no Funchal.

“Estamos a falar de uma das grandes figuras da história do bridge mundial, e a sua vinda à Madeira ilustra bem a importância que o Open conquistou no panorama internacional da modalidade”, acrescentou.

O presidente da ABM destacou ainda a capacidade do evento para aliar a competição desportiva à experiência turística e social proporcionada pela ilha. “É mais do que bridge. É também gastronomia, convívio e descoberta da Madeira”, afirmou, salientando a fidelização dos participantes como um dos sinais da longevidade e da atratividade do torneio. Mais de duas dezenas de jogadores participam no Open há, pelo menos, 25 anos.

Reconhecimento institucional e ambição de crescer

Na apresentação, David Gomes, diretor regional de Desporto, destacou o carácter estruturante do torneio para a Região e elogiou a capacidade da organização para melhorar o evento de edição para edição. Sublinhou igualmente a importância do envolvimento das empresas patrocinadoras, como a MCC Computadores, considerando o apoio ao desporto uma expressão da responsabilidade social empresarial.

Em representação da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Oliveira, director do Departamento de Juventude e Desporto, realçou a importância do Open para a cidade, quer pelo impacto económico que gera, quer pela promoção turística junto de um público internacional específico, com interesse em experiências de qualidade e estadias prolongadas. O responsável deixou também um desafio à organização: trabalhar para trazer à Madeira um Campeonato da Europa de bridge.

Uma competição de dimensão internacional

O Open Internacional de Bridge da Madeira 2026 conta com um orçamento de 250 mil euros e atribui 56 mil euros em prémios monetários. A organização estima que o evento gere um impacto económico directo superior a dois milhões de euros, através das despesas dos participantes em alojamento, restauração, comércio e serviços.

O elenco internacional inclui, além de Zia Mahmood, o argentino Agustín Madala, o norueguês Christian Bakke, atual campeão europeu e vencedor do torneio na Madeira em 2025. Portugal estará representado por António Palma, uma das principais figuras do bridge nacional.

Ao longo de 12 dias, o programa conjuga provas competitivas, encontros de convívio e iniciativas sociais e solidárias. Os dois eventos centrais são o torneio de Pares, de 3 a 5 de Novembro, e o torneio de Equipas, de 6 a 8 de Novembro. O calendário inclui ainda o Matchpoint Pairs, amanhã; o IMP Pairs 1, a 30 de Outubro; o IMP Pairs 2, a 31 de Outubro; o Charity Tournament, a 1 de Novembro; o Warm-up Pairs, a 2 de Novembro; e o Cool-down Pairs, a 9 de Novembro.

A componente social volta a assumir um papel importante, com o Welcome Cocktail, a 2 de Novembro, o tradicional jantar madeirense e as excursões pela ilha, a 6 de Novembro, e o jantar de entrega de prémios, a 8 de Novembro.

Mais do que uma competição de referência, o Open Internacional de Bridge da Madeira é também uma plataforma de promoção do destino, que aproxima jogadores de diferentes nacionalidades da cultura, da gastronomia e da hospitalidade madeirenses. A combinação entre excelência desportiva, convívio e descoberta da ilha continua a ser uma das marcas distintivas de um evento que, na sua 29.ª edição, reforça a projeção internacional da Madeira.