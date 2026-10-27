XXIX Open Internacional de Bridge da Madeira volta a reunir a elite europeia da modalidade

O XXIX Open Internacional de Bridge da Madeira, o maior torneio da modalidade realizado em Portugal e um dos mais prestigiados da Europa, começa esta quinta-feira, no Hotel Vida Mar, no Funchal.

A edição deste ano decorre de 29 de Outubro a 9 de Novembro, reunindo perto de 900 participantes de 44 nacionalidades, entre jogadores, árbitros e jornalistas especializados.

Entre a lista de participantes, estão alguns dos nomes mais importantes do panorama europeu e mundial do bridge, como o norte-americano de origem paquistanesa, Zia Mahmood, o argentino Agustin Madala, o norueguês e atual campeão europeu Christian Bakke, que venceu na Madeira no ano passado, e ainda Frederik Nystrom, Peter Bertheau, Martin Schaltz, Anna Tjebbe, e o português Miguel Palma, figura maior do bridge nacional.

Open Internacional de Bridge da Madeira 2026 segue o modelo dos anos anteriores, aliando a vertente desportiva e competitiva como uma forte componente social e de promoção do Destino Madeira.

O calendário competitivo começa logo na quinta-feira, dia 29, com os eventos pré-torneio: Matchpoint Pairs, seguindo-se o IMP Paris 1 (dia 30), IMP Paris 2 (31), o Charity Tournament (dia 1 de Novembro) e o Warm-up Pairs (dia 2). Encerra com um Cool-down Pairs, no dia 9. Já o programa principal do evento incluiu duas competições, o Open Paris (do dia 3 ao dia 5 de Novembro) e o Teams (de 6 a 8)

Em termos sociais, o Open deste ano cumpre a tradição, abrindo com um Welcome Cocktail no dia 2 de Novembro e encerrando com um Jantar de Encerramento e de entrega de prémios, no dai 8 de Novembro. Pelo meio, terá lugar o tradicional jantar madeirense e excursões pela ilha no dia 6 de novembro.

"O nosso objectivo continua a ser aliar a componente desportiva e social, tão característica do bridge, à descoberta da Madeira, através da sua gastronomia, cultura e paisagens", afirma Miguel Teixeira, presidente da Associação de Bridge da Madeira e organizador do evento. "É esta combinação entre bridge competitivo de qualidade e tudo aquilo que a ilha tem para oferecer que torna este torneio tão atractivo e uma referência no panorama europeu e mundial".