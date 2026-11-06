Andebol do CS Madeira promove gala

Integrado nas celebrações dos 117 anos do Club Sports da Madeira, a secção de andebol do centenário clube promove hoje, entre as 19h30 e as 23h30, no espaço do Madeira Story Center uma Gala da modalidade.

Este evento irá reunir atletas, treinadores, dirigentes e familiares do Club Sports Madeira, numa noite especial de celebração, convívio e reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva.

Um dos momentos mais importantes do evento será a cerimónia de entrega de prémios e distinções às atletas da época 2025/2026, numa homenagem ao empenho, dedicação, espírito de equipa e conquistas alcançadas ao longo da temporada.