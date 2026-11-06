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Desporto

Andebol do CS Madeira promove gala

Iniciativa decorrerá no Madeira Story Centre, no Funchal.&nbsp;
Iniciativa decorrerá no Madeira Story Centre, no Funchal. , Foto DR/Arquivo

Integrado nas celebrações dos 117 anos do Club Sports da Madeira, a secção de andebol do centenário clube promove hoje, entre as 19h30 e as 23h30, no espaço do Madeira Story Center uma Gala da modalidade.

Este evento irá reunir atletas, treinadores, dirigentes e familiares do Club Sports Madeira, numa noite especial de celebração, convívio e reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva.

Um dos momentos mais importantes do evento será a cerimónia de entrega de prémios e distinções às atletas da época 2025/2026, numa homenagem ao empenho, dedicação, espírito de equipa e conquistas alcançadas ao longo da temporada.

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