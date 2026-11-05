'Novembro Azul' promove palestra sobre cancro da próstata

A prevenção e a detecção precoce do cancro da próstata vão estar em foco numa palestra promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), na próxima segunda-feira, 9 de Novembro, pelas 18 horas.

Intitulada "Vamos Falar Sobre o Cancro da Próstata", a sessão integra a campanha Novembro Azul 2026 e contará com a participação dos médicos urologistas Ferdinando Pereira, padrinho da iniciativa, e João Vital.

A moderação estará a cargo de Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC.

A iniciativa pretende sensibilizar a população para a doença, promover a literacia em saúde e incentivar o diagnóstico atempado, contribuindo para reduzir o impacto do cancro da próstata.