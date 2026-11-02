Quinta Pedagógica da Camacha promove actividades educativas para escolas e associações

A Quinta Pedagógica da Camacha está a promover um programa de actividades dirigido a escolas e associações, proporcionando aos alunos e utentes a oportunidade de passar algumas horas em contacto com a natureza, os animais e as práticas agrícolas.

Com preços especiais de cinco euros por pessoa para meio dia e dez euros por pessoa para um dia inteiro, as visitas incluem acompanhamento guiado e actividades adaptadas a cada público-alvo.

As visitas de meio dia decorrem entre as 10h00 e as 13h00 ou entre as 14h00 e as 17h00. Para quem optar pelo programa de dia inteiro, a actividade realiza-se nos dois períodos, com possibilidade de fazer um piquenique nas instalações da quinta.

O programa pretende proporcionar uma experiência educativa e prática, através da descoberta dos diferentes espaços da quinta e do contacto directo com a natureza. Entre as actividades propostas estão visitas sensoriais, identificação de ervas aromáticas, reconhecimento de frutas e legumes da época e preparação de sementeiras, com aprendizagem sobre as sementes e a sua origem.

Os participantes poderão também conhecer o minhocário e perceber a importância das minhocas para a agricultura, preparar substrato orgânico, plantar no terreno e aprender alguns cuidados essenciais na manutenção de uma horta biológica, incluindo a prevenção de pragas e a importância dos insectos na agricultura.

O contacto com os animais é igualmente uma das componentes da experiência, estando previstas atividades de alimentação e interação com os animais da quinta, bem como momentos dedicados ao seu bem-estar.

A iniciativa permite ainda que os grupos usufruam do parque de merendas, podendo levar um pequeno lanche ou organizar um piquenique no espaço. A organização recomenda que os participantes levem chapéu, uma garrafa de água e um pequeno lanche.

As visitas devem ser marcadas antecipadamente através do telefone 916 624 732 ou do endereço de correio electrónico [email protected].