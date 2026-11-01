Sporting anuncia queixa por agressão a Ricardo Costa no clássico de andebol

O Sporting anunciou hoje que vai apresentar uma participação disciplinar por agressão ao treinador de andebol Ricardo Costa, na Dragão Arena, no Porto, após a derrota frente ao FC Porto (34-32), na 11.ª jornada do campeonato nacional.

Em comunicado, o clube 'leonino' corroborou a versão de Ricardo Costa, relatada em conferência de imprensa, afirmando que o técnico foi "atirado ao chão" por um segurança quando se encaminhava para prestar declarações no final da partida.

"A sua passagem foi bloqueada por um assistente de segurança, tendo sido posteriormente atirado ao chão e injuriado. A equipa técnica recolheu aos balneários e solicitou a presença da PSP para formalizar a respetiva queixa", refere o Sporting, que "condena veementemente" o incidente.

Os tricampeões nacionais adiantam que vão avançar com uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação de Andebol de Portugal (FAP), de modo a obter o "apuramento integral dos factos e a consequente responsabilização de todos os envolvidos".

"A repetição destes acontecimentos torna inevitável a pergunta: de que mais estará a FAP à espera para agir? Será necessário um terceiro episódio para que deixe de haver silêncio e passem a existir consequências?", questiona o clube.

Trata-se de um novo incidente a envolver o clássico de andebol, depois de, em 28 de março, o Sporting ter defrontado o FC Porto no mesmo recinto e denunciado um "cheiro tóxico e intenso" no balneário, que fez com que Ricardo Costa e o jogador Christian Moga fossem levados para o hospital antes da partida.

Na altura, o FC Porto negou os relatos de incidentes nas instalações e o episódio levou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, a reunir-se separadamente com os presidentes dos dois clubes.

"O Sporting lamenta este episódio, bem como todos os casos de intimidação e hostilidade para com elementos do clube que têm ocorrido repetidamente no Dragão Arena", declararam agora os 'verdes e brancos'.

O FC Porto venceu hoje o Sporting, por 34-32, em jogo da 11.ª ronda da fase regular do campeonato português de andebol, impondo aos 'leões' o fim de uma série de 65 jogos sem perder nas competições nacionais, que perdurava desde 09 de dezembro de 2024.