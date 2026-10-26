PCP promove buzinão contra aumento do custo de vida na Madeira

O PCP vai promover, na próxima quinta-feira, 29 de Outubro, um buzinão contra o aumento do custo de vida na Madeira. A iniciativa está marcada para as 18 horas, na entrada Oeste do Funchal, na saída para São Martinho.

Em comunicado, o partido alerta para o aumento dos preços na Região, destacando que a taxa de inflação atingiu os 4,6% em Setembro, a mais elevada do País.

Segundo os dados apresentados pelos comunistas, o preço do cabaz alimentar aumentou 4,7% face a 2025, enquanto as rendas da habitação subiram 17,4%. Já o preço do gasóleo terá aumentado mais de 40% e o da gasolina 26%.

Perante este cenário, o PCP acusa o Governo Regional de optar por "defender quem especula, em vez de defender quem trabalha".

O partido considera, por isso, que existem "muitos motivos para protestar" e apela à participação da população no buzinão, com o objectivo de manifestar o descontentamento face ao aumento dos preços.