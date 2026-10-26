Ruben Santos chega aos 100 jogos pelo Marítimo Andebol SAD

Ruben Santos, central de 29 anos, andebolista que cumpre a quarta temporada ao serviço do Marítimo da Madeira Andebol SAD, atingiu na partida frente ao Benfica o jogo 100 com o emblema maritimista ao peito. Momento recordado com uma homenagem feita pela direção do clube.

Ruben Santos veio para a Região depois de uma época no Benidorm de Espanha, tendo ainda passagens pelo Vitória de Setúbal, Póvoa, duas épocas, quatro temporadas no FC Porto. O jogador começou a praticar andebol no Estrela e Vigorosa em 2008. Ruben Santos tem sido na formação do Marítimo um dos jogadores de referência.