Madeira lidera implementação do programa Eco-Escolas a nível nacional

De acordo com a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, a Região apresenta a maior taxa de implementação do Programa Eco-Escolas nas escolas públicas do País, com 77% dos estabelecimentos de ensino envolvidos, abrangendo 31.332 alunos no ano lectivo passado.

Os números foram destacados esta sexta-feira por Eduardo Jesus, durante a abertura do XIX Seminário Regional Eco-Escolas, que decorreu no edifício do Campo da Barca, no Funchal.

Nos números apresentados pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, e citados em comunicado do seu gabinete, a Madeira supera largamente o distrito de Portalegre, que ocupa a segunda posição nacional, com uma taxa de implementação de 54%. Nesta edição, foram galardoadas 116 escolas dos 11 concelhos da Região, mantendo-se o número do ano lectivo anterior. Foram ainda distinguidas 28 instituições regionais pelos resultados alcançados em 15 projectos e desafios nacionais.

Na ocasião, sustenta o mesmo comunicado, Eduardo Jesus destacou o papel das escolas, dos professores e das autarquias na promoção da educação ambiental, considerando que os alunos são fundamentais para transmitir comportamentos sustentáveis às famílias e à sociedade.

Também a coordenadora nacional do Programa Eco-Escolas, Margarida Gomes, elogiou os resultados alcançados na Madeira, classificando a Região como um exemplo de sucesso na implementação da iniciativa.

Para o ano lectivo 2026/2027, o programa terá como temas prioritários os Espaços Exteriores, Restaurar a Natureza e Acção Climática.