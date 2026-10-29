Madeira lidera protecção do oceano, diz eurodeputado

A Madeira está a liderar o esforço europeu de protecção do oceano, afirmou hoje o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral, à margem de uma visita aos coordenadores da expedição Madeira Ocean 2026, a bordo do navio Santa Maria Manuela, no Porto do Funchal.

“É um desígnio essencial e a Madeira está a dar passos muito fortes”, declarou, destacando o objectivo europeu de proteger 30% do mar até 2030.

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O eurodeputado sublinhou que a investigação permite reforçar a informação disponível para as políticas públicas e encontrar um equilíbrio entre a conservação ambiental e a actividade económica, nomeadamente nas pescas.

Os resultados preliminares apresentados durante a visita apontam para uma maior biomassa e espécies de maior dimensão nas áreas marinhas protegidas. A expedição já acumulou 5.577 milhas e está a ser preparada uma nova missão às ilhas Selvagens e ao mar profundo, em 2027.