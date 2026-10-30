Escola Horácio Bento de Gouveia lidera ranking regional do 9.º ano

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia é a mais bem classificada da Região Autónoma da Madeira no ranking de superação de 2025, relativo aos exames nacionais do 9.º ano. O estabelecimento de ensino do Funchal ocupa a 53.ª posição nacional, apresentando resultados 0,38 valores acima da média que seria expectável para escolas com alunos de características socioeconómicas semelhantes.

O ranking de superação distingue-se da classificação tradicional baseada exclusivamente nas notas dos exames, uma vez que procura avaliar o desempenho dos estabelecimentos de ensino tendo em conta o contexto socioeconómico dos estudantes. Para isso, considera a diferença entre a média efectivamente obtida nos exames e aquela que seria esperada para escolas com alunos de perfis semelhantes.

Na Madeira, a Horácio Bento Gouveia destaca-se com um diferencial positivo de 0,38 valores, sendo a única escola da Região a figurar entre as 100 primeiras posições nacionais deste indicador.

Na segunda posição regional surge a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, de Santana, que ocupa o 177.º lugar nacional, com resultados 0,21 valores acima do esperado.

Seguem-se dois estabelecimentos privados do Funchal: o Colégio Santa Teresinha, na 187.ª posição nacional, com um diferencial positivo de 0,20 valores, e o Externato da Apresentação de Maria, no 204.º lugar, com resultados 0,19 valores superiores aos previstos para escolas com alunos de características semelhantes. Apesar de surgirem abaixo dos dois estabelecimentos públicos no ranking de superação, o Colégio Santa Teresinha e o Externato da Apresentação de Maria apresentam médias efectivas mais elevadas nos exames, de 3,77 e 3,76 valores, respectivamente, numa escala de um a cinco. Já a Horácio Bento Gouveia regista uma média de 3,17 valores e a escola de Santana de 3,00 valores.

O quinto melhor desempenho regional pertence à Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo, que ocupa a 236.ª posição nacional, com um diferencial positivo de 0,17 valores e uma média de 2,96 valores nos exames.

Também acima dos resultados esperados encontram-se a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, na 270.ª posição nacional, com um diferencial de 0,15 valores, e a Escola Básica e Secundária de Machico, no 283.º lugar, com mais 0,14 valores do que o previsto.

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz ocupa o 304.º lugar, com um diferencial positivo de 0,13 valores, enquanto a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol surge na 332.ª posição, com mais 0,11 valores do que seria expectável.

Ainda com desempenhos superiores aos previstos aparecem a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva, do Funchal, no 408.º lugar, com um diferencial de 0,06 valores, e a Escola Básica do Caniçal, na 472.ª posição, com mais 0,02 valores.

Fonte - Jornal Público

Maioria das escolas regionais fica abaixo do esperado

Apesar dos resultados positivos registados por vários estabelecimentos, o balanço regional revela que 14 das 27 escolas analisadas apresentam médias inferiores às que seriam expectáveis tendo em conta o contexto socioeconómico dos respectivos alunos.

Entre os estabelecimentos com resultados abaixo do esperado, a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, de Câmara de Lobos, apresenta o menor desvio negativo, com uma média de 2,76 valores nos exames, apenas 0,03 valores abaixo da referência prevista.

Seguem-se a Escola Básica Dr. Alfredo Nóbrega Júnior, de Santa Cruz, e a Escola Básica de Santo António e Curral das Freiras, ambas com uma média de 2,71 valores e um diferencial negativo de 0,08 valores.

A Escola Básica e Secundária da Calheta regista uma média de 2,67 valores, ficando 0,12 abaixo do esperado, enquanto a Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, de São Vicente, apresenta uma média de 2,66 valores e um desvio negativo de 0,13.

Na Ribeira Brava, a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares obteve uma média de 2,65 valores, inferior em 0,14 à referência esperada. Já no Funchal, a Escola Básica Bartolomeu Perestrelo apresenta uma média de 2,62 valores, ficando 0,17 abaixo do previsto, enquanto a Escola Básica dos Louros regista 2,61 valores e um diferencial negativo de 0,18.

Entre os resultados menos favoráveis encontram-se ainda a Escola Básica e Secundária do Porto Moniz, com uma média de 2,53 valores e um desvio negativo de 0,26, e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, do Funchal, com 2,49 valores, ficando 0,30 abaixo do esperado.

A Escola Básica Dr. Eduardo Brazão de Castro, também no Funchal, apresenta uma média de 2,47 valores e um diferencial negativo de 0,32, enquanto a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos regista 2,42 valores, ficando 0,37 abaixo da referência prevista.

Ainda em Câmara de Lobos, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre apresenta a média mais baixa entre os estabelecimentos analisados, com 2,37 valores, e um diferencial negativo de 0,42.

Nos estabelecimentos privados, os Salesianos do Funchal registam uma média de 3,06 valores, mas ficam 0,51 abaixo do esperado. Já o Colégio Infante D. Henrique apresenta o maior desvio negativo da Região, com uma média de 2,73 valores, inferior em 0,84 à que seria expectável para escolas com alunos de características socioeconómicas semelhantes.