Retirada de CR7 faz eco na imprensa internacional

A despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa de futebol, anunciada hoje pelo próprio num vídeo de cerca de cinco minutos, está a fazer eco na imprensa internacional um pouco por todo o mundo.

Em Espanha, o AS assinala o momento: "Cristiano despede-se de Portugal. Num vídeo no Instagram, anuncia a sua despedida da seleção. A presença na próxima convocatória de Portugal era uma incógnita. Já havia cumprido a sua suspensão".

A Marca também destaca a decisão anunciada por Cristiano Ronaldo de se retirar: "Num vídeo emocionante publicado nas suas redes sociais, o astro português leu uma longa carta na qual termina o seu percurso na seleção lusa".

O Mundo Deportivo realça também "o anuncio bomba de Cristiano Ronaldo", após este divulgar num vídeo a sua "retirada da seleção de Portugal", aos 41 anos, "ao fim de 234 jogos disputados e de ter marcado 146 golos".

O Sport refere: "A bomba rebentou. Cristiano Ronaldo anunciou, esta quinta-feira, que se retira da seleção de Portugal --- depois de um período a refletir sobre o seu futuro na equipa lusa ---, encerrando uma longuíssima carreira internacional".

Em França, o L'Équipe destaca o anúncio divulgado nas redes sociais referindo que CR7 colocou um ponto final na sua história com a seleção: "Fim de linha para uma lenda: Cristiano Ronaldo anuncia a sua retirada da seleção de Portugal".

O Le Figaro destaca o "turbilhão em Portugal", com o anúncio do fim da carreira internacional de Cristiano Ronaldo", referindo que "a lenda do futebol português colocou um fim à sua carreira na seleção".

Em Inglaterra, a página desportiva do The Guardian destaca também a retirada da seleção de Cristiano, "que encerrou uma carreira internacional que abrangeu seis Campeonatos do Mundo e incluiu um título europeu e o recorde de melhor marcador da história no futebol".

A Sky Sports destaca também a retirada do português do futebol internacional, com o vídeo do anúncio, tal como as páginas desportivas do The Telegraph e do The Sun, este último refere "o dia chegou. Cristiano Ronaldo anuncia retira num vídeo emocionante".

Em Itália, o Corriere dello Sport realça o adeus de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa, com "chegou a hora de deixar a camisola número 7", tal como La Gazzetta dello Sport que refere o adeus do jogador português como "o fim de uma era".

Na Alemanha, o Sportbild destaca também a saída da "superestrela" Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, tal como a Kicker que realça a retira da 'nationalmannschaft' ao fim de 23 anos.

Numa longa e emotiva mensagem nas redes sociais, acompanhada da música Amor a Portugal, de Dulce Pontes, Cristiano Ronaldo disse ser o fim de uma caminhada que começou em 2003 e que mudou a sua vida para sempre.