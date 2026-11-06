Mais de sete mil pessoas a bordo de dois navios de cruzeiro no Funchal

O Porto do Funchal recebe, esta sexta-feira, os navios de cruzeiro Norwegian Star e Mein Schiff 7, que movimentam um total de 7.108 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Ambas as escalas são agenciadas pela JFM Shipping.

O Norwegian Star, da Norwegian Cruise Line, chegou pelas 9 horas, com 2.212 passageiros e 988 tripulantes, permanecendo na Pontinha até às 19 horas. O navio está a realizar um cruzeiro de 11 noites entre Barcelona e Lisboa, com passagens por Espanha, Marrocos e Canárias, seguindo depois da Madeira para Leixões.

Já o Mein Schiff 7, da TUI Cruises, entrou no porto pelas 13 horas, transportando 2.908 passageiros e 1.022 tripulantes. O navio antecipou em um dia a chegada ao Funchal, devido à depressão ‘Bruna’, e vai pernoitar na cidade.

O Mein Schiff 7, que iniciou uma viagem de duas semanas em Las Palmas, a 5 de Novembro, parte este sábado, pelas 15 horas, em direcção às Canárias, prosseguindo depois para Marrocos, antes de regressar ao arquipélago espanhol.