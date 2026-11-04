Exposição itinerante Ecos Machico já está disponível para escolas e instituições

O Ecos Machico está a disponibilizar uma exposição itinerante dirigida a escolas, instituições e outras entidades interessadas em conhecer o território de Machico e o seu património natural e cultural, assim como as acções do projecto Ecos Machico nos últimos 5 anos.

Através de um conjunto de painéis expositivos (roll-ups), esta iniciativa dá a oportunidade para explorar a riqueza e diversidade do território de Machico, através dos Ecossítios, compreender a importância do seu património natural e geológico e conhecer as acções promovidas pelo Ecos Machico no âmbito da sua valorização e divulgação.

Com um carácter itinerante, a exposição pretende chegar a diferentes espaços e públicos, promovendo o contacto com o património local e contribuindo para a sensibilização da comunidade para a importância do conhecimento, preservação e valorização dos recursos naturais do concelho.

As escolas, instituições e entidades interessadas em acolher esta exposição podem efectuar o seu agendamento, contactando a equipa através do endereço de correio eletrónico [email protected].

O Ecos Machico é um projecto promovido pela Câmara Municipal de Machico e pela Associação Insular de Geografia que procura contribuir para o conhecimento, valorização e divulgação do património natural e geológico do concelho.