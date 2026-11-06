Raios matam dez pessoas na província angolana do Huambo

Descargas elétricas provocaram a morte de dez pessoas, na província angolana do Huambo, na sequência de chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, divulgou hoje o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.

Segundo dados dos bombeiros, entre quinta-feira e hoje registaram-se fortes chuvas nas províncias de Luanda, Bengo, Huambo e Uíje, que causaram danos a dezenas de habitações, afetando mais de uma centena de pessoas.

Os óbitos por raios ocorreram nos municípios a Caála, Cachiungo, Chilata e Sambo, da província do Huambo, sendo vítimas cidadãos entre os 12 e 58 anos.

Desde o início da época chuvosa, Angola registou 76 mortes por descargas elétricas com as províncias do Huambo e do Bié a registarem o maior número de óbitos.

Em Angola, as descargas atmosféricas são um fenómeno comum no país, as quais matam anualmente dezenas de pessoas.

Face a esta situação, o Governo obriga, desde 2015, a que edifícios privados com mais de 25 metros de altura e todos os equipamentos públicos tenham proteção contra raios.

A época chuvosa em Angola começou oficialmente em 15 de agosto e decorre até 15 de maio de 2027.