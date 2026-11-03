Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, quarta-feira, 4 de Novembro de 2026.

Raio-X a ganhar pó

Um ano depois de terem sido adquiridos e instalados, três dos quatro equipamentos de radiologia digital que custaram mais de um milhão de euros continuam sem ser utilizados nos centros de saúde de Machico, Calheta e São Vicente. Pág. 3.

Esta é a manchete do seu DIÁRIO desta quarta-feira.

Mas há mais para ler na edição de hoje.

Amianto ‘privado’ no Bairro da Ajuda

A IHM procedeu à remoção do material perigoso das habitações públicas, mas o problema persiste nas que foram adquiridas por famílias que não têm meios para pagar a substituição das coberturas.

Pág. 9

IRC na Madeira vai baixar para 12,6% no próximo ano

Pág.8

Ex-autarca acusado de 28 crimes

Pág. 13

Governo prepara estratégia regional para o gás

Pág.2

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