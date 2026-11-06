Portugal apoia quatro associações da Venezuela com 249.701 euros

Portugal vai apoiar quatro associações de cariz social na Venezuela, com 249.701 euros, na sequência do duplo sismo de 24 de junho, anunciou hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, após visita oficial ao país.

Durante a visita, Emídio Sousa anunciou apoios num total de 157.881 euros a três instituições, no âmbito do Apoio Extraordinário de Emergência às Associações de Cariz Social na Venezuela, na sequência dos sismos de 24 de junho, começou por explicar uma nota de imprensa enviada à Lusa.

As três associações são: a Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas de Caracas, presidida pela cidadã portuguesa Lucecita Ferreira, que terá um apoio de 65.381 euros; a associação civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima nos Altos Mirandinos, gerida por Agostinho Gonçalves e que terá uma ajuda de 59.500 euros, e a Organização Não-Governamental (ONG) Sonrisa, fundada e dirigida pelo cidadão português Francisco Soares, com 33.000 euros.

Por sua vez, serão ainda doados 91.820 euros à Associação Civil Centro Luso Venezuelano de La Guaira, precisamente a zona mais afetada pela catástrofe natural.

Dessa forma, a ajuda portuguesa agora anunciada fica em 249.701 euros, repartidos por quatro associações.

"Com este apoio extraordinário, o apoio do Estado português a estas quatro associações em 2026 ascende a 502.278,57 euros: 249.701 euros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 112.577,57 euros da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), ao abrigo do regime legal de apoios, e 140.000 euros da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do apoio aos sismos", especificou.

Uma delegação portuguesa, que integrava o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, o secretário de Estado das Comunidades e mais de 30 empresários, visitou a Venezuela no para identificar oportunidades de negócio e investimento e contactar a comunidade portuguesa.