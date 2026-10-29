Cruzeiros movimentam quase cinco mil pessoas no Funchal

O Porto do Funchal recebe esta quinta-feira dois navios de cruzeiro, o ‘Ilma’ e o ‘Celebrity Xcel’, que movimentam um total de 4.940 passageiros e tripulantes.

O primeiro a chegar, pelas 6h15, foi o ‘Ilma’, proveniente de Lisboa, com 131 passageiros e 354 tripulantes. O mega-iate de luxo, pertencente à Ritz-Carlton Yacht Collection, pernoita no Funchal e parte amanhã, ao meio-dia, com destino a Nassau, nas Bahamas.

Construído em 2024, o navio realiza uma viagem de 13 noites entre Lisboa e Miami, nos Estados Unidos.

Pelas 7 horas, chegou o ‘Celebrity Xcel’, proveniente de Cádis, com 3.006 passageiros e 1.449 tripulantes. O navio da Celebrity Cruises parte às 18 horas para King's Wharf, nas Bermudas, prosseguindo uma viagem iniciada em Barcelona, a 23 de Outubro, e que termina em Miami, a 8 de Novembro.

Os dois navios cruzaram-se ainda no Funchal com o ‘SS Alva’, que seguiu para Vigo a meio da manhã, e com o ‘Santa Maria Manuela’, que permanece no Cais 6 até sexta-feira.