EUA matam cinco pessoas em novo ataque a lancha no Pacífico

As Forças Armadas norte-americanas mataram ontem cinco pessoas, alegados "narcoterroristas", num novo ataque a uma lancha no oceano Pacífico, indicou o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).

"No dia 27 de outubro, sob a direção do Comando Sul (Southcom), a Força de Missão Conjunta do Hemisfério Ocidental executou um ataque cinético letal a uma embarcação de alta velocidade que operava ao longo de rotas identificadas de tráfico de droga no Pacífico Oriental", indicou o organismo, com sede na Florida, na rede social X.

O Comando Sul afirmou que "informações dos serviços secretos confirmadas revelaram a participação ativa da embarcação no tráfico de droga" e que "a operação abateu cinco narcoterroristas", embora não tenha fornecido mais pormenores sobre a zona em que decorreu a operação, os países envolvidos ou a identidade dos mortos.

O último ataque dos Estados Unidos desta natureza data de 04 de outubro, quando as Forças Armadas norte-americanas mataram quatro pessoas numa lancha no mar das Caraíbas, também por alegado envolvimento em tráfico de droga.

Desde o início destes ataques, no ano passado, sob ordens do Presidente norte-americano, Donald Trump, as Forças Armadas norte-americanas mataram pelo menos 238 pessoas em 72 embarcações, segundo um levantamento do Gabinete em Washington para os Assuntos Latino-Americanos (WOLA, na sigla em inglês), uma organização da sociedade civil.

Embora associações civis, congressistas democratas e alguns republicanos tenham classificado estes ataques como ilegais, o Governo Trump argumentou que as suas ações são justificadas, argumentando estar num "conflito armado" contra cartéis e organizações terroristas ligadas ao tráfico de droga procedente da América Latina.

Paralelamente, a iniciativa de Trump "Escudo das Américas" reúne quase 20 líderes latino-americanos e caribenhos para formar uma nova coligação militar contra os "narcoterroristas".