Cimeira Ibero-Americana arranca em Madrid com líderes de dez países

A 30.ª Cimeira Ibero-Americana arranca hoje em Madrid com 10 dos 22 países da comunidade representados por chefes de Estado e Governo, como é o caso de Portugal.

O Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, participam, pela primeira vez, hoje e na quinta-feira, na Cimeira Ibero-americana, que este ano terá ainda os portugueses António Costa (presidente do Conselho Europeu) e António Guterres (secretário-geral das Nações Unidas) como convidados especiais.

Os países representados "ao máximo nível" são Andorra, Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana e Espanha, sendo que os presidentes do Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) e do México (Claudia Sheinbaum), os dois maiores Estados-membros em termos de população, não vão estar em Madrid.

Outra ausência confirmada é a da Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues.

Colômbia, Equador e El Salvador têm comitivas chefiadas por vice-presidentes e os restantes países pelos ministros dos Negócios Estrangeiros.

A 30.ª Cimeira Ibero-Americana arranca formalmente hoje ao final da tarde, com uma "cerimónia de inauguração" e um jantar no Palácio Real de Madrid que terão o chefe de Estado e o líder do Governo de Espanha, Felipe VI e Pedro Sánchez, respetivamente, como anfitriões.

Ainda antes da abertura formal da cimeira, o Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal participarão em dois eventos paralelos.

António José Seguro irá de manhã à reunião do Programa Ibero-Americano de Deficiência enquanto Luís Montenegro participa, ao início da tarde, no encerramento do XVI Encontro Empresarial Ibero-Americano, em que está prevista também a presença de Pedro Sánchez.

O plenário da cimeira está previsto para quinta-feira de manhã e o Governo espanhol espera que sejam fechados e ratificados "cinco grandes resultados", materializados em vários acordos como o que cria a rede ibero-americana de redução do risco de desastres e proteção civil, uma proposta apresentada por Portugal.

Deverá ainda sair da cimeira uma "aliança ibero-americana para a Inteligência Artificial", um acordo para a "mobilidade académica", outro sobre cuidados e apoio social a pessoas idosas e com necessidades específicas e uma nova estratégia de cooperação entre os países ibero-americanos, que visa atualizar a anterior e colocar ênfase na "cooperação triangular e na cooperação sul-sul".

A 30.ª Cimeira Ibero-Americana quer reafirmar e relançar esta comunidade de países, depois do encontro anterior, em 2024 no Equador, ter ficado marcado pela menor participação de sempre de chefes de Estado ou de Governo (foram apenas quatro: os presidentes de Portugal e Equador, o primeiro-ministro de Andorra e o Rei de Espanha) e por, pela primeira vez, não ter sido possível chegar a um consenso para uma declaração final.

Em Madrid haverá uma declaração política final, além dos "cinco grandes" acordos, disse o executivo espanhol, que destacou ainda que no último ano houve perto de 30 reuniões ministeriais, de que saíram 35 declarações, para preparar a cimeira.

As cimeiras ibero-americanas realizam-se a cada dois anos e Portugal propôs ser o anfitrião da de 2030, que se seguirá à de 2028, nas Honduras.

A comunidade é composta por três países europeus (Portugal, Espanha e Andorra) e 19 latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana).

Em Madrid passará a ter 15 países observadores permanentes, com a incorporação de Angola, Índia e Turquia a um grupo de que fazem parte a Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Filipinas, França, Haiti, Hungria, Itália, Japão, Luxemburgo, Marrocos e Países Baixos.