Sismo de magnitude 6,1 atinge o Japão e é sentido em Tóquio

Um sismo de magnitude 6,1 atingiu hoje o Japão e foi sentido em Tóquio, mas não há registo de danos nem foi emitido alerta de tsunami, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O sismo ocorreu às 19:39, no horário local (10:39 em Lisboa), e teve o seu epicentro no mar, a dez quilómetros de profundidade, ao largo da costa oriental da região de Kanto, situada na ilha principal do Japão e que abrange Tóquio.

O tremor atingiu o nível 3 da escala sísmica japonesa [que tem 7 níveis e está orientada para medir a agitação à superfície e os potenciais danos] nas cidades de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

Até ao momento, não foram registados danos decorrentes do sismo e as autoridades não emitiram alerta de tsunami, mas alertaram que o sismo poderia provocar pequenas variações do nível do mar ao longo da costa.

O Japão está situado sobre o chamado Círculo de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre sismos com relativa frequência. Por este motivo, as infraestruturas do país são concebidas especificamente para resistir aos tremores.