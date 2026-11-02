Ciberataque atinge sete supermercados Intermarché em Portugal

Um ciberataque está a afetar sete supermercados Intermarché em Portugal, com alterações na temperatura de frigoríficos e arcas, que levaram à perda de produtos em três destas superfícies, avançaram à Lusa o Grupo Mosqueteiros e a APED.

Os sistemas de refrigeração de supermercados na Europa têm vindo a ser alvo de ciberataques.

"Até ao momento, apenas um associado da APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição] confirmou um incidente desta natureza, que afetou sete lojas", avançou a associação, em resposta à Lusa.

Posteriormente, o Grupo Mosqueteiro confirmou que as lojas afetadas são da insígnia Intermarché.

Segundo a nota enviada pelo grupo, o ataque terá visado um prestador de serviços externo, responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração.

Não foram identificadas quais as lojas afetadas.

O grupo assegurou ter acionado os procedimentos necessário para minimizar o impacto e repor o normal funcionamento dos sistemas.

"[...] A cadeia de abastecimento não foi afetada e estão asseguradas todas as condições de higiene e segurança alimentares", vincou.

De acordo com a APED, três das sete lojas registaram prejuízos e perda de produtos, que vão ser encaminhados para destruição.

As lojas mantêm-se em funcionamento.