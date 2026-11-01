Japão entrega 1,4 milhões de euros em assistência alimentar a Cabo Verde

O Japão e Cabo Verde vão assinar, na segunda-feira, um acordo de assistência alimentar no valor de 1,4 milhões de euros, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do arquipélago.

O apoio "reafirma o empenho do Japão em continuar a apoiar os esforços de desenvolvimento de Cabo Verde", lê-se em comunicado.

Em dezembro de 2025, foi subscrito um apoio japonês semelhante, no valor de 834 mil euros (991 toneladas de arroz), para garantir segurança alimentar face à subida de preços e a efeitos duradouros das alterações climáticas.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago divulgou, em outubro, novos dados sobre o acesso a alimentos.

A prevalência de insegurança alimentar grave em Cabo Verde aumentou de 5,6% em 2022 para 8,3% em 2024, enquanto a insegurança moderada ou grave também se agravou nos dois últimos anos observados.

A informação publicada no relatório estatístico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicou que a insegurança alimentar grave registou uma inversão da tendência de redução no período 2018-2024.