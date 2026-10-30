Se algum dia eu governasse, a primeira medida que aprovaria seria restabelecer o sentido das palavras

Confúcio

Já na Antiguidade, mais precisamente no século IV a. C., Confúcio constatava que o que era dito não era o que realmente significava. Como sabemos, esta é uma realidade que atravessa os tempos. Eis aqui mais alguns exemplos, em complemento ao nosso texto anterior.

Seguro para todos os riscos

Por vezes, muitos cidadãos ficam desiludidos porque pensam que têm um seguro contra todos os riscos de acidentes de viação, no entanto, quando lhes acontece um acidente, verificam que, afinal, a apólice tinha muitas exclusões. O mesmo se passa nos seguros de habitações. Perante uma calamidade (inundação, terramoto, crime, etc.), o cidadão descobre que a sua apólice não cobre grande parte destes sinistros.

Na realidade, não existem seguros contra todos os riscos. Os riscos cobertos encontram-se descritos na apólice, bem como as exclusões, a maior parte das vezes em letras muito pequenas que quase ninguém lê, a não ser quando ocorre um acidente.

Acabar com a guerra em 48 horas

Nos tempos mais recentes, ouvimos uma das promessas mais célebres de um candidato a presidente, em campanha eleitoral, prometia, que se fosse eleito, iria acabar com a guerra na Ucrânia em 48 horas. Tendo sido eleito, decorridos quase dois anos, a guerra continua. Questionado recentemente sobre aquela promessa, o presidente respondeu: - O que eu queria dizer é que tinha muita vontade de acabar com a guerra. Ou seja, o que disse não era bem o que queria dizer!

Seguro de saúde, não de doença

Também recentemente, conheci uma pessoa que pretendia revalidar um seguro de vida, mas foi informado que, por ter mais de 65 anos, a seguradora não aceitava fazer o seguro.

Em grande parte das seguradoras, os seguros de vida ou de invalidez caducam aos 65 anos, e nos que se prolongam além desta data, são muito restritos (abrangem poucas situações) ou os prémios não compensam. Ou seja, quando as pessoas mais precisam de proteção na saúde e invalidez é quando os seguros de saúde não cobrem.

Por estas e muitas outras questões, se o famoso filósofo chinês hoje fosse vivo, continuaria a ter razão defendendo a necessidade de restabelecer o sentido das palavras!