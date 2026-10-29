Sismo de magnitude 4,7 sentido em São Miguel

Um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter foi sentido esta manhã na ilha de São Miguel, nos Açores, com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli modificada, na freguesia de Ginetes. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não há, até ao momento, registo de danos pessoais ou materiais.

O abalo ocorreu às 06h54 de quinta-feira, 29 de Outubro, e teve epicentro a cerca de 40 quilómetros a oeste de Ginetes, de acordo com a informação mais recente divulgada pelo IPMA.

Além de Ginetes, o sismo foi sentido, com menor intensidade, nas freguesias de Mosteiros, São Sebastião, São José e São Pedro, no concelho de Ponta Delgada, e ainda na Matriz, Ribeira Seca e Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande.

O IPMA divulgou inicialmente um aviso com magnitude de 4,6, indicando que ainda não tinha recebido informação que confirmasse que o abalo fora sentido. Uma actualização posterior elevou a magnitude para 4,7 e confirmou que o sismo foi sentido em várias localidades de São Miguel.

Cinco minutos depois do primeiro abalo, às 06h59, foi registado outro sismo, de magnitude 4,0, com epicentro a cerca de 45 quilómetros a oeste-sudoeste de Ginetes. Até à divulgação do respectivo comunicado, não havia informação que confirmasse que este segundo abalo tivesse sido sentido.

O IPMA salienta que a localização do epicentro e a determinação da magnitude podem ser revistas à medida que são integrados novos dados, recomendando o acompanhamento das indicações da Protecção Civil.

Estas foram mais duas ocorrências numa série de abalos que têm assolado a zona nos últimos dias.