Engenheiros técnicos da Madeira participam em congresso internacional em Angola

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) esteve representada no 6.º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola, que decorreu entre 4 e 6 de Novembro, no Hotel InterContinental, em Luanda.

A representação madeirense integrou a comitiva da Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal, que participou neste encontro internacional dedicado à reflexão sobre os principais desafios da engenharia contemporânea e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável.

Sob o tema 'Desenvolvimento, Integração Regional e Competitividade: Soluções Disruptivas de Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável de Angola', o congresso reuniu profissionais, especialistas e representantes institucionais, promovendo a cooperação e a partilha de conhecimentos.

A delegação portuguesa, liderada pelo bastonário da OET, José Manuel Sousa, integrou ainda os engenheiros técnicos Débora Santos, Nuno Cota, José Ortiz, José Manuel Delgado e Carlos Coelho.

A comitiva participou no painel 'Sustentabilidade e Resiliência – Os Principais Desafios para a Engenharia', no qual foram debatidas questões relacionadas com a sustentabilidade das infra-estruturas, a gestão dos recursos naturais, a resiliência dos sistemas urbanos e a inovação tecnológica.

Entre as intervenções, destacou-se a comunicação intitulada 'Resiliência Climática nos Sistemas de Águas Residuais – O Papel da Engenharia do Ambiente', que alertou para a necessidade de preparar os sistemas de saneamento para fenómenos meteorológicos extremos e para os efeitos das alterações climáticas.

A apresentação sublinhou a importância do planeamento preventivo, da gestão do risco e da monitorização das infra-estruturas, bem como da adopção de soluções técnicas que reforcem a capacidade de adaptação e recuperação dos sistemas essenciais.

O encontro permitiu ainda aprofundar a reflexão sobre a necessidade de integrar diferentes especialidades da engenharia na procura de respostas sustentáveis aos desafios ambientais e às exigências de desenvolvimento dos territórios.