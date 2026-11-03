Seguro e Montenegro participam na Cimeira Ibero-americana

O Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, participam, pela primeira vez, na quarta e quinta-feira na Cimeira Ibero-americana, em Madrid, que terá os portugueses António Costa e António Guterres como convidados especiais.

A 30.ª Cimeira Ibero-Americana terá como lema "Ibero-América. Juntos construímos a nossa Comunidade. Juntos projetamo-la para o futuro e para o mundo" e pretende reafirmar politicamente este fórum multilateral e fortalecer a cooperação entre os Estados-membros, segundo a organização.

Será a primeira cimeira desta comunidade do mandato de António José Seguro, que tomou posse como chefe de Estado em março de 2025, e a primeira em que participa o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tendo Portugal estado representado no encontro que se realizou no Equador em 2024 pelo Presidente da República de então, Marcelo Rebelo de Sousa.

Tradicionalmente, após o final das cimeiras, tem lugar uma conferência de imprensa conjunta do Presidente da República e do primeiro-ministro portugueses, o que deverá acontecer na quinta-feira, e em que é habitual estar igualmente presente o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que também representa Portugal no encontro.

Deverá ser este o primeiro momento público entre o chefe de Estado e o líder do executivo, após o Conselho de Estado de hoje, que decorre sobre o tema da coesão social, no qual Seguro inclui a habitação, e depois das cargas policiais de domingo, após as quais o Presidente da República pediu ao Governo e à Provedoria de Justiça "informações e esclarecimentos, com todo o detalhe", sobre o que se viveu nas manifestações de Lisboa e Porto.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, serão os dois convidados especiais da cimeira que começa na quarta-feira em Madrid, em que, por outro lado, Angola será formalmente aceite como país observador permanente desta comunidade de 22 países ibero-americanos, segundo a Secretaria-geral Ibero-Americana (conhecida como SEGIB).

As cimeiras ibero-americanas realizam-se a cada dois anos e Portugal propôs ser o anfitrião da de 2030, o que foi acolhido, sendo esse o encontro que se seguirá à cimeira de 2028, nas Honduras.

Compõem a comunidade ibero-americana três países europeus, Portugal, Espanha e Andorra, e 19 latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana.

A primeira cimeira desta comunidade realizou-se em 1991, em Guadalajara, México. Os encontros foram anuais até 2014, quando passaram a ser de dois em dois anos.

Em regra, Portugal tem estado representado conjuntamente pelos chefes de Estado e do Governo. Foi assim nas cimeiras de Cartagena das Índias, Colômbia, em 2016, de Andorra em 2021, e de Santo Domingo, República Dominicana, em 2023.

Em 2018, na cimeira de Antiga, Guatemala, só esteve o Presidente da República, tal como na última cimeira, em Cuenca, no Equador.