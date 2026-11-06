Capacidade das energias renováveis até 2030 ficará aquém do acordado na COP28

A capacidade instalada de energias renováveis multiplicar-se-á globalmente por 2,6 até 2030, ficando assim aquém do triplo acordado na COP28, no Dubai, em 2023, segundo um relatório publicado hoje pela Agência Internacional de Energia (AIE).

O documento, divulgado três dias antes do início da COP31 em Antália (Turquia), indica que, ao abrigo das políticas e condições de mercado atuais, o mundo não conseguirá triplicar a potência renovável até 2032, "revelando a diferença entre uma ambição robusta e a implementação" das medidas.

Assim, prevê-se que a potência renovável acumulada se situe em cerca de 9.710 gigawatts (GW) em 2030 --- o que representa uma multiplicação por 2,6 dos níveis de 2022 ---, em consonância com as previsões do ano passado.

"Embora este avanço represente um progresso notável, mantém-se abaixo do ritmo necessário para cumprir o objetivo de triplicação", alertaram os autores.

Apenas com reformas urgentes em matéria de licenças, redes elétricas, leilões e armazenamento seria possível atingir a meta um ano antes, em 2031, indicaram os autores.

"Esta projeção otimista parte do princípio de que os governos resolverão rapidamente os principais obstáculos regulamentares, a integração nas redes elétricas, a tramitação de licenças e o financiamento, o que permitiria uma implantação significativamente mais ágil e colocaria o objetivo novamente ao alcance", salientou o relatório.

Em 2023, cerca de 200 países comprometeram-se, na COP28, a alinhar-se com o objetivo de 1,5°C do Acordo de Paris, estabelecendo a meta de triplicar a capacidade mundial de energia renovável até 2030.