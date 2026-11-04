Democratas conquistam maioria no Congresso

Os democratas conquistaram o controlo do Senado dos Estados Unidos e praticamente recuperaram a maioria na Câmara dos Representantes, numa derrota expressiva para o Presidente Donald Trump nas eleições intercalares realizadas na terça-feira.

Os resultados, que representam um forte revés para os republicanos, nomeadamente para o movimento MAGA, reflectem o descontentamento dos eleitores com o custo de vida, a inflação, a guerra no Irão e as políticas da Administração Trump.

No Senado, os democratas conseguiram vitórias em estados tradicionalmente republicanos, incluindo Texas, Kansas e Carolina do Sul, e conquistaram lugares na Carolina do Norte e no Ohio. O partido assegura, assim, uma maioria que poderá condicionar a agenda legislativa do Presidente nos últimos dois anos do mandato.

Na Câmara dos Representantes, os democratas estão igualmente próximos de recuperar o controlo, depois de conquistarem vários lugares até agora ocupados pelos republicanos. A contagem permanece em aberto em algumas disputas, mas os resultados apontam para uma mudança significativa no equilíbrio de forças em Washington.

Entre as vitórias mais expressivas está a eleição de James Talarico para o Senado pelo Texas, colocando fim a mais de três décadas de domínio republicano naquele estado. Também no Texas, Gina Hinojosa venceu a corrida ao governo estadual, derrotando Greg Abbott e tornando-se a primeira mulher latina a ocupar o cargo.

Os democratas conquistaram ainda os governos da Geórgia e do Ohio, reforçando os ganhos eleitorais numa noite marcada por derrotas republicanas em vários estados.

A vitória democrata na Câmara poderá abrir caminho à eleição de Hakeem Jeffries como presidente daquele órgão, o que o tornaria o primeiro afro-americano a ocupar o cargo.

Com o controlo do Senado e a possibilidade de recuperar também a Câmara dos Representantes, os democratas ficam em posição de reforçar a fiscalização da Administração Trump, promover investigações parlamentares e travar parte da agenda legislativa presidencial.

Donald Trump procurou afastar a responsabilidade pelos resultados, alegando que não estava directamente a votos. A derrota republicana, contudo, constitui um teste político à sua presidência e poderá influenciar o posicionamento dos dois partidos para as eleições presidenciais de 2028.