Presidente do Andorinha lamenta "falta de apoio" de Jorge Jesus

O presidente do Andorinha, clube no qual Cristiano Ronaldo iniciou a formação enquanto futebolista, considerou hoje que a decisão do avançado em sair da seleção nacional é uma consequência da "falta de apoio" do selecionador Jorge Jesus.

"Não há moral para estar ao lado de uma pessoa que sabemos que nos traiu e nos deu uma facada do tamanho do mundo. Acho que o Ronaldo foi coerente e, até para evitar mais historias, saiu", referiu Duarte Santos, presidente do emblema madeirense, que em 2025 celebrou 100 anos de existência.

Segundo o dirigente, o agora jogador do Al Nassr "serviu como uma 'luva' para o que Jesus queria", rejeitando qualquer jogo de despedida sob o comando técnico do atual selecionador.

Santos, de 60 anos, que preside ao Andorinha, onde Ronaldo jogou na formação durante dois anos, entre 1993 e 1995, admite, ainda assim, que seja feita uma despedida digna ao 'astro' madeirense, mas "com outro selecionador".

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os derradeiros jogos na Liga das Nações.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em Portugal.

No dia 30 de setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.