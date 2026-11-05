Presidente do Marítimo suspenso por 8 dias e multado em 370

O presidente do Marítimo foi punido, pelo Conselho de Disciplina da FPF, com 8 dias de suspensão e multado, pelo mesmo organismo, em 370 euros, em consequência de ter sido expulso pelo árbitro, conforme relatado pelo DIÁRIO, já depois do jogo dos verde-rubros com o Santa Clara.

De acordo com o acordão do CD, "no final do jogo, aquando da nossa saída e na zona do túnel de acesso aos balneários, o presidente do clube visitado, Sr. Carlos André Rodrigues Gomes, dirigiu-se ao árbitro dizendo 'muito fraquinho,muito fraquinho, repetidamente', pelo que recebeu ordem de expulsão

Também o Marítimo da Madeira, Futebol SAD foi multado, pelo Conselho de Disciplina da FPF, em 2.550 euros por arremessos de objectos por adeptos que se encontravam da zona especial de concentração de adeptos, nomeadamente, segundo o acordão disciplinar, "de uma garrafa de água de plástico de 33cl sem tampa e de 1 isqueiro de pequena dimensão de plástico, na direção dos jogadores do clube visitante nos festejos, não tendo atingido qualquer jogador".