Corte de água amanhã na Rua do Til

O abastecimento de água será interrompido esta terça-feira, 3 de Novembro, em algumas zonas da Rua do Til, no Funchal, devido a uma intervenção inadiável na rede de distribuição, informou a Câmara Municipal.

A interrupção terá início pelas 9h30, com uma duração estimada de quatro horas, afectando a Rua do Til, entre os números 38 e 75, o Beco do Sales e a Travessa das Voltas.

Segundo a autarquia, foram adoptadas medidas para reduzir o número de consumidores afectados e minimizar a duração dos trabalhos. O trânsito na zona também será reorganizado durante a intervenção.