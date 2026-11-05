Torneio de São Martinho reúne 60 golfistas no Santo da Serra

O golfe regional prepara-se para fechar a época desportiva com um último desafio nos 'greens' do Clube de Golf Santo da Serra (CGSS). É já este sábado, 7 de Novembro, que tem lugar o tradicional Torneio de São Martinho, a derradeira prova do calendário competitivo do CGSS e igualmente pontuável para a Ordem de Mérito NOS.

A expectativa é reunir cerca de 60 golfistas, que terão pela frente os 18 buracos do percurso Machico–Desertas, num dia que promete aliar competitividade, convívio e o prazer de praticar golfe num dos mais emblemáticos cenários da modalidade na Madeira.

A competição será disputada na modalidade Stableford Net Individual, com 100% de handicap, estando previstas saídas consecutivas, de dez em dez minutos, a partir do tee 1 de Machico, com início marcado para as 8horas .

Mais do que uma simples prova, o Torneio de São Martinho assume-se como o último capítulo de uma temporada de competição, proporcionando aos participantes uma derradeira oportunidade para fechar o ano desportivo com uma boa prestação e deixar a sua marca na Ordem de Mérito NOS.

Deixamos aqui, em anexo o draw da competição: