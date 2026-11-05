Novo capitão Bernardo Silva destaca "inspiração" do avançado

O médio Bernardo Silva, o novo capitão da seleção portuguesa de futebol, afirmou hoje que foi um "orgulho e prazer" atuar ao lado de Cristiano Ronaldo e apontou o seu antecessor com a braçadeira como uma "inspiração".

"Foi sem dúvida um grande orgulho e prazer ter jogado ao teu lado durante tantos anos. És uma inspiração para todos nós. Muito obrigado por tudo", lê-se numa publicação na página oficial de Bernardo Silva na rede social Instagram.

Com o adeus de Ronaldo, Bernardo Silva, aos 32 anos e com 115 jogos, passa a ser o novo capitão de Portugal, seguido do também médio Bruno Fernandes, com 97, e do defesa central Rúben Dias, com 84.

Já com Ronaldo ausente, depois de ter abandonado o estágio da seleção nacional em Copenhaga, Bruno Fernandes, em jogos da Liga das Nações, usou a braçadeira frente à Dinamarca (4-2) e também perante a Noruega (2-1), já que Bernardo Silva começou essas partidas no banco de suplentes.

Frente aos noruegueses, no Estádio do Dragão, no Porto, Bernardo Silva foi lançado no encontro durante a segunda parte, com Bruno Fernandes a fazer questão de entregar logo a braçadeira ao atual jogador do Real Madrid.

Em atividade com mais internacionalizações (146) do que Bernardo só mesmo João Moutinho, mas o médio de 40, que atua no Sporting de Braga, está há muito tempo afastado da seleção nacional (último jogo foi em setembro de 2022).

Quem agora entra no lote dos capitães é o lateral João Cancelo, já que é quarto mais jogos, com 77 internacionalizações.

O avançado Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os últimos dois jogos da fase de qualificação da Liga das Nações.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos, com 146, Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois de ser ter tornado vice-campeão europeu no Euro2004, realizado em Portugal.

No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, em Copenhaga, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio por iniciativa própria, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.

O último jogo pela equipa das 'quinas' acabou por ser o triunfo frente ao País de Gales (1-0) disputado no dia 24 de setembro, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, mais de 23 anos depois da estreia no dia 23 de agosto de 2003, em Chaves, num particular frente ao Cazaquistão.

Já o último golo com a camisola lusa foi marcado no triunfo frente à Croácia (2-1), nos 16 avos de final do Mundial2026, em 03 de julho, em Toronto, no Canadá, ao converter uma grande penalidade.