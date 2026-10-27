FPF lança quarta edição de programa de bolsas de estudo para jovens jogadoras

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou hoje a quarta edição do programa de atribuição de bolsas de estudo destinadas a jogadoras do campeonato feminino, visando o apoio na conciliação da carreira académica e desportiva.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, a diretora da FPF para o futebol feminino, Sofia Teles, realçou os resultados "altamente encorajadores" das três primeiras edições da iniciativa, onde atribuíram um total de 49 bolsas, com a média de 16,5 valores.

"É um grande exemplo do que podemos fazer dentro e fora de campo. Permite um desenvolvimento das nossas jogadoras de forma desportiva e académica. Agora, voltamos a apoiar mais 20 jogadoras. Estes programas são fundamentais, ajudam-nos a formar mais mulheres no futebol. Nós vamos continuar a trabalhar para que mais jovens jogadoras consigam alcançar os seus sonhos e objetivos", expressou.

A atribuição destas bolsas de estudo decorre da parceria da FPF com o banco BPI e a Fundação 'la Caixa', com candidaturas abertas entre hoje e 28 de novembro, para 20 apoios preparados para jovens futebolistas que se pretendam candidatar.

O diretor-geral da FPF Academy, José Mendes, o selecionador sub-18 feminino, José Paisana, a selecionadora sub-16 feminina, Susana Bravo, a ex-futebolista Rita Fontemanha e as atuais jogadoras Laura Luís e Rita Melo participaram em painéis.

Bolseira na última edição, a futebolista do Sporting de Braga Rita Melo, de 18 anos, explicou o impacto e a importância da bolsa de estudo recebida, que a auxiliou na entrada na universidade, onde tira atualmente o curso de Gestão, no Porto.

"Os meus pais sempre me incutiram desde pequena e eu sempre gostei muito de estudar. Ao longo do tempo, em que o futebol também começou a crescer na minha vida, sempre senti a necessidade de conciliar com os estudos. A carreira é curta e muda muito rápido. A nível mental, ter outros escapes também é importantíssimo. A nível financeiro, [esta bolsa] é sempre uma ajuda, mas é um reconhecimento do nosso trabalho e esforço, em conciliar a vida académica e desportiva", sublinhou.

No evento, as internacionais portuguesas Andreia Faria, dos árabes do Al Nassr e com licenciatura em Gestão e mestrado em Finanças, e Pauleta, do Benfica e com licenciatura em Química e um mestrado, deixaram mensagens por meio de vídeos, nos quais encorajaram e deram força e motivação a jovens jogadoras para estudar.

Segundo a FPF, as candidaturas ao programa de bolsas de estudo são apreciadas por um júri composto por elementos federativos, tendo em conta os critérios de mérito e aproveitamento académico definidos no regulamento público.