Períodos de muita nebulosidade para esta quarta-feira

A Madeira deverá registar períodos de muita nebulosidade esta quarta-feira, 28 de Outubro, com possibilidade de aguaceiros fracos, sobretudo nas terras altas e durante a tarde.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante leste.

No Funchal, o céu também deverá apresentar períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos durante a tarde. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre dois e 2,5 metros. Na costa sul, as ondas serão do quadrante sul, até um metro, podendo atingir entre um e dois metros na parte oeste da ilha da Madeira, com ondulação de oeste/sudoeste.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23ºC.