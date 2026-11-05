Tromba de água avistada na baía de Machico
Ricardo Tavares, delegado do IPMA, confirma fenómeno observado esta manhã
Uma tromba de água foi avistada esta manhã na baía de Machico, confirmou ao DIÁRIO Ricardo Tavares, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira.
Questionado sobre um vídeo divulgado nas redes sociais, o responsável explicou que, apesar de ser difícil identificar o fenómeno apenas através daquelas imagens, recebeu outro registo que considera “muito evidente”.
A confirmação permite classificar o fenómeno observado ao largo de Machico como uma tromba de água.
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