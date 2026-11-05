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Tromba de água avistada na baía de Machico

Ricardo Tavares, delegado do IPMA, confirma fenómeno observado esta manhã

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Uma tromba de água foi avistada esta manhã na baía de Machico, confirmou ao DIÁRIO Ricardo Tavares, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira.

Questionado sobre um vídeo divulgado nas redes sociais, o responsável explicou que, apesar de ser difícil identificar o fenómeno apenas através daquelas imagens, recebeu outro registo que considera “muito evidente”.

A confirmação permite classificar o fenómeno observado ao largo de Machico como uma tromba de água.

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