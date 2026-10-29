Madeira Street Arts Festival no Funchal

O Madeira Street Arts Festival chega hoje ao Funchal, a partir das 11h00. Estátuas vivas, ballet, breaking e comédia marcaram a programação da 8.ª edição do evento, que leva a arte de rua onde artistas nacionais e internacionais se juntam para o deslumbrar com espectáculos emocionantes em vários locais da cidade, incluindo a Avenida Arriaga, a Praça Central, o Largo da Sé, a Rua Fernão de Ornelas e o Mercado dos Lavradores.

Mas existem mais eventos que pode e deve colocar na sua agenda para o dia de hoje.

5ª Edição do MadIT – Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação – Para Partilhar & Inspirar, organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros

9h30 – Centro de Congressos da Madeira



1º Encontro dos Trabalhadores do Sector Social da Madeira, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas

12h00- Auditório do Sindicato da Construção Civil

Expo Sénior: Festival Cultural 2026

14h30 - Auditório Ursa Maior, no Madeira Tecnopolo

Cerimónia de Encerramento do IX Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia - EIPOEMA

14h30Porto Santo



O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho e o IHM, vão assinalar a instalação da segunda tabela de comunicação num parque infantil público



15h30- Parque Infantil da Mata da Nazaré

7.ª etapa do Madeira Padel Tour-DIÁRIO

17h30 - Quinta do Padel







Efemérides que ocorreram a 30 de Outubro

1411- No Tratado de Paz de Ayllon-Segóvia, a Castela espanhola reconheceu Portugal, pondo um termo à crise dinástica de 1383-1385.

1811- Saiu a primeira edição de Sensibilidade e Bom Senso, de Jane Austen (1775-1817, grande escritor britânica).

1914- No massacre de Cuangar nome do Forte que Lisboa ali mantinha), em Angola, logo no início da I Guerra Mundial (1914-18), um ataque alemão matou toda a guarnição portuguesa que ali se encontrava, e que ascendia a cerca de 2 dezenas de soldados.

1925- Foram exibidas as primeiras imagens em movimento na televisão.

1938- Orson Welles transmitiu a versão radiofónica da Guerra dos Mundos (livro do escritor fabiano H.G.Welles), simulando uma reportagem em direto sobre a invasão da Terra por marcianos – levada demasiado a sério por uma população que entrou em pânico.

1954- Foi inaugurada a ponte de Santa Clara, sobre o Rio Mondego, no Centro de Coimbra.

1990- Completou-se a abertura do túnel sob o Canal da Mancha, chamado Eurotúnel (cujos estudos se iniciaram em 1957, e a obra em 1973, mas sofrendo diversas vicissitudes).

2004- A Torre do Tombo impediu a saída do país do Atlas Universal de 1643, de João Teixeira Albernaz o Velho (para o distinguir do neto homónimo) adquirindo-o por 1,5 milhões de Euros.

2005- A Interrupção Voluntária da Gravidez passou a estar incluída (Governo de Sócrates) no sistema de gestão de listas de espera em cirurgia – mesmo com vantagens relativamente a doenças que exijam cirurgias complexas.

2006- O relatório Stern sobre alterações climáticas, encomendado pelo governo britânico, demonstrou que Portugal, Espanha e França estão entre os países europeus mais afetados pelo aquecimento global.

2017- Ministério Público espanhol entrou na guerra contra a Catalunha, com acusações próprias.